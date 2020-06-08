ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة في حالتها الصحية

Advertisements

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي تطورات الحالة الصحية لها، بعد حقنها ببلازما المتعافيين وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وذكرت "مختار" أن الفنانة رجاء الجداو يما زالت في العناية المركزة ودعت لها قائلة "يرب ترجعي بالسلامه يا امي... هي مازلت في الرعاية المركز ه وعلي نفسي الجهاز السباب بس الف حمد وشكر لله علي كل حال وليس لها من دون الله كاشفه يارب اشفي امي يارب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء..... ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي انت وكل مريض...... ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ويعينهم على تحمل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا امي وعن كل مريض كل خير".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم حقنها ببلزما المتعافيين وذلك عقب دخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية،إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

