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دعم حكومي لإنقاذ وحدة لوفتهانزا النمساوية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أكدت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون يوم الاثنين أنها وافقت على صفقة إنقاذ بقيمة 450 مليون يورو (508 مليون دولار) للخطوط الجوية النمساوية، وحدة لوفتهانزا في النمسا، مثلما قالت مصادر لرويترز في وقت سابق.

وقال رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس ووزير المالية جيرنوت بلومل في مؤتمر صحفي إن الإنقاذ يشمل قروضا بقيمة 300 مليون يورو من كونسرتيوم مصرفي مضمونة بنسبة 90 بالمئة من الدولة ومنحا بقيمة 150 مليون يورو.

وقال كورتس إن الاتفاق سيضمن الحفاظ على معظم الوظائف في الخطوط الجوية النمساوية.

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