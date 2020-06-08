Advertisements

في ذكرى وفاته.. طقوس نجيب الريحاني قبل صعوده على خشبة المسرح.. وتعامله كرئيس فرقة لأفرادها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:22 م
نجيب الريحاني
نجيب الريحاني
ريهام كمال
هو الضاحك الباكي، اسطورة من أساطير الكوميديا استطاع خطف قلوب الجماهير حتى بعد وفاته، الفنان الكبير نجيب الريحاني، التي تحل ذكرى وفاته اليوم.

كان نجيب الريحاني، له طقوس خاصة قبل صعوده على خشبة المسرح لم يحدث في حياة الريحاني أن شرب كأسًا من الخمر قبل التمثيل.

من فرط احترامه لفنه يعتكف في غرفته بالمسرح قبيل التمثيل بنصف ساعة على الأقل، ولا يسمح لإنسان مهما كانت الظروف أن يعكر عليه عزلته المقدسة.

وفي عزلته هذه كان ينفرد بنفسه ليهيئها لمواجهة الجماهير، ويتقمص الشخصية التي سيمثلها، ويندمج في الدور الذي سيؤديه.

هو يغادر غرفته الخاصة في طريقه إلى المسرح لأداء دوره، خلته من فرط الانفعال شخصا آخر، والواقع أنه يكون في تلك اللحظة شخصًا آخر يكون الشخصية التي سيؤدي دورها في مسرحيته.

وقد بلغ من حب "الريحاني" لفنه أنه لم يطق اعتزال المسرح بناء على مشورة الأطباء عام 1942، وكان الدكتور روزات، قد نصحه بالابتعاد عن المسرح ستة أشهر حرصًا على صحته، فما كان من الريحاني إلا أن قال: "خير لي أن أقضي نحبي فوق المسرح، من أن أموت على فراشي".

وعن تعاملاته كرئيس فرقة مع أفرادها، كان بعد أن يفرغ من أداء دوره يقف بين الكواليس، ويظل يشجع أفراد فرقته بالإشارات والإيماءات، بل يقدم هدايا شخصية للمجيدين.

كانت الصحف تتهمه بالكسل، ولكنه لا يعبأ بالاتهام ويقول: "خير لي أن أواجه الجمهور بمسرحية واحدة كاملة، من أن أقدم له عشر مسرحيات ضعيفة، أو فيها مواضع ضعف"، ولهذا السبب كان يهتم جدًا بالبروفات، وكثيرًا ما كان يقضي شهرًا كاملًا في إجراء التدريبات على فصل واحد من فصول مسرحياته.

لم يكن الريحاني الفنان يعبأ بالمادة في سبيل الإتقان، وكثيرا ما أنفق، وأغرق في الإنفاق، وركبته الديون، في سبيل إخراج مسرحية يريد أن يبلغ بها حد الكمال، كان لا يبخل على فنه أبدًا، بل لقد كان يتبرم من امتلاء المسرح في الليالي المزدحمة، فقد كان يرى أن هذا الازدحام يحرمه من الجو الهادئ الذي يتيح له الإجادة، كان يفرح للجمهور المحدود، وكانت مواهبه بالفعل تبرز وتتجلى وسط المتفرج الهادئ.

كان يشترط لدى تعاقده مع المتعهدين والجمعيات الخيرية ألا تباع تذاكر أعلى التياترو في الأوبرا بمصر، والهمبرا بالإسكندرية، على أن تقتطع قيمة ما تدره هذه الأماكن من الأجر الذي يتقاضاه شخصيًا.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ حوالي 4 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 وفاة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

08:56 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن