في ذكرى وفاته.. طقوس نجيب الريحاني قبل صعوده على خشبة المسرح.. وتعامله كرئيس فرقة لأفرادها

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هو الضاحك الباكي، اسطورة من أساطير الكوميديا استطاع خطف قلوب الجماهير حتى بعد وفاته، الفنان الكبير نجيب الريحاني، التي تحل ذكرى وفاته اليوم.



كان نجيب الريحاني، له طقوس خاصة قبل صعوده على خشبة المسرح لم يحدث في حياة الريحاني أن شرب كأسًا من الخمر قبل التمثيل.



من فرط احترامه لفنه يعتكف في غرفته بالمسرح قبيل التمثيل بنصف ساعة على الأقل، ولا يسمح لإنسان مهما كانت الظروف أن يعكر عليه عزلته المقدسة.



وفي عزلته هذه كان ينفرد بنفسه ليهيئها لمواجهة الجماهير، ويتقمص الشخصية التي سيمثلها، ويندمج في الدور الذي سيؤديه.



هو يغادر غرفته الخاصة في طريقه إلى المسرح لأداء دوره، خلته من فرط الانفعال شخصا آخر، والواقع أنه يكون في تلك اللحظة شخصًا آخر يكون الشخصية التي سيؤدي دورها في مسرحيته.



وقد بلغ من حب "الريحاني" لفنه أنه لم يطق اعتزال المسرح بناء على مشورة الأطباء عام 1942، وكان الدكتور روزات، قد نصحه بالابتعاد عن المسرح ستة أشهر حرصًا على صحته، فما كان من الريحاني إلا أن قال: "خير لي أن أقضي نحبي فوق المسرح، من أن أموت على فراشي".



وعن تعاملاته كرئيس فرقة مع أفرادها، كان بعد أن يفرغ من أداء دوره يقف بين الكواليس، ويظل يشجع أفراد فرقته بالإشارات والإيماءات، بل يقدم هدايا شخصية للمجيدين.



كانت الصحف تتهمه بالكسل، ولكنه لا يعبأ بالاتهام ويقول: "خير لي أن أواجه الجمهور بمسرحية واحدة كاملة، من أن أقدم له عشر مسرحيات ضعيفة، أو فيها مواضع ضعف"، ولهذا السبب كان يهتم جدًا بالبروفات، وكثيرًا ما كان يقضي شهرًا كاملًا في إجراء التدريبات على فصل واحد من فصول مسرحياته.



لم يكن الريحاني الفنان يعبأ بالمادة في سبيل الإتقان، وكثيرا ما أنفق، وأغرق في الإنفاق، وركبته الديون، في سبيل إخراج مسرحية يريد أن يبلغ بها حد الكمال، كان لا يبخل على فنه أبدًا، بل لقد كان يتبرم من امتلاء المسرح في الليالي المزدحمة، فقد كان يرى أن هذا الازدحام يحرمه من الجو الهادئ الذي يتيح له الإجادة، كان يفرح للجمهور المحدود، وكانت مواهبه بالفعل تبرز وتتجلى وسط المتفرج الهادئ.



كان يشترط لدى تعاقده مع المتعهدين والجمعيات الخيرية ألا تباع تذاكر أعلى التياترو في الأوبرا بمصر، والهمبرا بالإسكندرية، على أن تقتطع قيمة ما تدره هذه الأماكن من الأجر الذي يتقاضاه شخصيًا.