خبير: إثيوبيا تراجعت عن تصريحاتها العنترية (فيديو)

قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا تراجعت بشكل كامل عن الكثير من تصريحاتها العنترية مثل: "النهر نهرنا وغيره".





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن مفاوضات سد النهضة ستعود من حيث توقفت، لافتًا إلى أن جولة المفاوضات الجديدة ستشهد توسيع دور المراقبين الدوليين.









كانت أعلنت دولة السودان، أمس الاثنين، عن عقد لقاء مرتقب لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، موضحة أن ملء سد النهضة يجب أن لا يبدأ قبل توافق مصري سوداني إثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.





كانت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، قد قالت في وقت سابق، إن "إثيوبيا إذا واجهت موقفا قويا من السودان ومصر، بألا يتم ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، ستفكر في الأمر مرتين".





وأضاف أسماء عبدالله: أن "مفاوضات سد النهضة أنجزت أكثر من 90% من ملفاتها، ويجب أن تُستأنف المفاوضات من حيث توقفت".





وأجرى تلفزيون السودان، مساء السبت الماضي، حوارًا مع وزيري الخارجية، والموارد المائية والري الدكتور ياسر عباس، والخبير في قضايا المياه الدكتور ابراهيم الأمين.





وذكرت وزيرة الخارجية السودانية: أن رسالة السودان إلى مجلس الأمن سببها أن مصر كانت أرسلت رسالة لتوضيح موقفها، ودعت فيها مجلس الأمن للتدخل من أجل تليين موقف اثيوبيا، التي أرسلت هى الأخرى رسالة لتوضيح موقفها.





وأضافت: وتقول فيها إنها منفتحة على المفاوضات، والسودان أرسل الرسالة لتوضيح موقفه من سد النهضة، وهو أن السودان شريك أصيل في مسألة السد والمفاوضات، وليس وسيطا بين مصر واثيوبيا.



