أول ظهور لأحمد فلوكس بعد تعرضه لأزمة صحية

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ظهر الفنان أحمد فلوكس عبر خاصية "اللايف" مع جمهوره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويعتبر هذا أول ظهور له عقب تعرضه لأزمة صحية ونقل إثرها إلى المستشفى بسبب الإرهاق والمجهود الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.



وتفاعل الجمهور مع الفيديو "اللايف" والذي ظهر فيه أحمد فلوكس داخل سيارته، أثناء استماعه لبعض الأغاني وقام الجمهور بالتعليق فقال أحدهم "ألف سلامة عليك".



وكان الفنان أحمد فلوكس قد تعرض لأزمة صحية بسبب المجهود الذي تعرض له في الفترة الأخيرة مما تسبب إلى اضطرار الطبيب المعالج له إلى نقله المستشفى.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر"، والذي شارك فيه الفنان أحمد عز.

