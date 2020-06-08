Advertisements

ميركل ترحب بـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، أنها رحبت بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، لأجل إنهاء الأزمة الليبية.

واعتبرت ميركل "إعلان القاهرة" بمثابة امتداد لمسار مؤتمر برلين، من خلال إضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، من خلال ما نصت عليه المبادرة؛ سعياً نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي "لم تزد القضية إلا تفاقماً وعنفاً".

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال مباحثات هاتفية مع السيسي، بالجهود الديبلوماسية المصرية لحل الأزمة الليبية.

وكان السيسي، قد أعلن في وقت سابق، عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة: إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو".

وذكر أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

وتهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".

وحظيت المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنها يجب أن تكون أساس المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميركل المبادرة المصرية القاهرة الأزمة الليبية اعلان القاهره

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 وفاة

منذ 37 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يكشف تفاصيل إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية (فيديو)

وزير الخارجية الأردني يعلق على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

خبير بالشأن الليبي: المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية "شاملة"

أحمد موسى: ترحيب دولي واسع بمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية (فيديو)

الخارجية الأمريكية ترحب بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

السفارة الأمريكية في ليبيا: نرحب بجهود مصر لوقف وقف إطلاق النار

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن