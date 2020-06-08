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مدرب ألمانيا: اللاعب الدولي يستطيع التعامل باحترافية مع التحديات المختلفة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
يري يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن اللياقة البدنية كفاءة اللاعبين لن تتراجع عندما يتجمعون مرة أخري عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال لوف في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين : "اللاعب الدولي يتمتع بإمكانيات عالية ويستطيع التعامل بسرعة مع التحديات المختلفة سواء مع فريقه أو المنتخب".

وأضاف :" لكن ما يحتاج للوقت للتأقلم معه هو التعامل بتلقائية".

وتابع لوف :" نحتاج إلى العمل على هذا الشق من المنطقة الفنية بشكل أكبر من المعتاد، حينما تعود الأمور مثلما كانت سنكون جاهزين ".

ويأمل لوف في أن يجتمع لاعبيه مرة أخرى لخوض مباريات دوري الأمم الأوربية في سبتمبر المقبل، حيث لم يلعب الفريق أي مباراة دولية منذ أكثر من ستة أشهر.

وتابع :"نتحدث مع بعضنا البعض بشكل منتظم كل أسبوع، نتحدث عن الموقف الرياضي، وهو أمر مستقل عن فيروس كورونا المستجد".

وقال لوف :"نتحدث عن اللاعبين وعن العودة المحتملة للتدريبات وما إلى ذلك، بالطبع نحن نتحدث عن الأمور الشخصية، سيكون من غير المعتاد في تلك الأوقات ألا نفعل ذلك".

كما أجرى لوف محادثات مع زملائه في الداخل والخارج، حول عودة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ابتداء من منتصف الشهر الماضي.

وقال لوف : "العالم ينظر إلى ألمانيا بتقدير هائل، وكيف تمكنا من استئناف مسابقة الدوري".

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