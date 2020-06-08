البابا تواضروس: السيسي مايسترو.. والقادم معه أفضل



وأضاف أن الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات، متمنيا أن يحصل قطاع التعليم على اهتمام كبير، مثله مثل قطاع الصحة.



وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.



تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.



وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.



قال البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر شهدت خلال السنوات الست لحكم الرئيس السيسي إنجازات وأعمال كثيرة على مستوى مختلف المجالات، واصفا الرئيس السيسي بـ مايسترو لهذه الانجازات.وأشار "بابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال هذه الفترة، مضيفا أن الرئيس السيسي قائد مستنير، معربا عن ثقته في أن القادم أفضل مع الرئيس السيسي.