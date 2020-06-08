"حمد لله على السلامة"..بدرية طلبة تكشف حالة رجاء الجداوي الصحية!

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شاركت الفنانة بدرية طلبة صورة للفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "طلبة" تعليقا على هذه الصورة وأثارت جدل الجمهور حول خروج الفنانة رجاء الجداوي من العناية المركزة قائلة "الحمد لله وحمد لله على سلامتك يا ست الهوانم".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد نقلت إلى غرفة العناية المركزة عقب تدهور حالتها الصحية، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وأكد الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفنانة رجاء الجداوي تم حفنها ببلازما المتعافيين، ولكن لم تظهر نتائج البلازما.

