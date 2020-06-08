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بهذه الصورة .نيللي كريم تحير جمهورها حول زواجها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:00 م
نيللي كريم
نيللي كريم
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة لها عبر خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ممسكة بيد رجل دون الكشف عن هويته.

جاءت هذه الصورة بعد أيام من انتشار أخبارا تؤكد زواج نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، وبعدها نفت نيللي هذه الأخبار.

في سياق منفصل، شاركت نيللي كريم ببطولة مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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