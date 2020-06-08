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خالد أبو بكر: "الدولة مش هترحم مخالفي تراخيص البناء "

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق خالد أبو بكر، على قرار النائب العام، بتشكيل غرفة عمليات بـ "المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دور النيابة العامة، في التصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء، لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.

وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين،: "كل أمل أن يراعى وزير التنمية المحلية هذه الأمور، وأن لا تتأخر الإدارات الهندسية في كل عواصم المحافظات في مصر"، مشددًا على ضرورة معاقبة المخالفين، ومراعاة الملتزمين.

وأضاف: "أرجوكم الأمر جد وخطير، وهام جدًا وأحمل هموم كبيرة واستغاثات من العمال وأصحاب الرخص السليمة"، مضيفًا: "المخالفين الدولة مش هترحمهم.. وابقوا قابلوني بعد تجديد الـ 45 يوم.. المخالف يروح السجن وفلوسه تروح عليه، والراجل المظلوم الملتزم يشتغل".

وتابع: "أناشد كل العاملين في قطاع المقاولات بضرورة الالتزام.. الدولة لن ترحم أي شخص يخالف تطبيق الرخصة.. والتوجيه في هذا الأمر رئاسي، فكل محافظ ورئيس حي ورئيس ومدينة هيرفع قراراته وهناك غرفة عمليات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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