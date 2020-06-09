مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر، هدد عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في 2012 بجلب إرهابيين من دول أخرى، إذا ساندت المؤسسة العسكرية المتظاهرين، فرفض هذا التهديد قائلًا: "اللي هيمس المصريين هسحقه من على وش الأرض".





ولفت "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أن الإخوان كانوا يتآمرون ضد البلد والشعب المصري، وكان يخططون لاعتقال وزير الدفاع الفريق السيسي في هذا الوقت وقيادات الدولة.





ولفت إلى أن السيسي تحدث مع الإعلاميين عن معاناة بعض المواطنين، وعن السيدات الذين يأكلون أرجل الدواجن، معقبا: "الدموع نزلت من عينه، حساس بالناس".





قضية اغتيال السيسي