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مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:14 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر، هدد عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في 2012 بجلب إرهابيين من دول أخرى، إذا ساندت المؤسسة العسكرية المتظاهرين، فرفض هذا التهديد قائلًا: "اللي هيمس المصريين هسحقه من على وش الأرض". 

ولفت "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الاثنين، إلى أن الإخوان كانوا يتآمرون ضد البلد والشعب المصري، وكان يخططون لاعتقال وزير الدفاع الفريق السيسي في هذا الوقت وقيادات الدولة. 

ولفت إلى أن السيسي تحدث مع الإعلاميين عن معاناة بعض المواطنين، وعن السيدات الذين يأكلون أرجل الدواجن، معقبا: "الدموع نزلت من عينه، حساس بالناس".

قضية اغتيال السيسي
الجدير بالذكر، أن المحكمة العسكرية في مصر، قضت في شهر يونيو 2019، بالسجن المؤبد لـ 32 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت النيابة العسكرية في مصر قد أحالت 292 متهما إلى المحاكمة العسكرية لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال السيسي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية، ومحاولة اغتيال ورصد، وحاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تأديته العمرة، كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بأحد الفنادق، ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه.

واعترف المتهم أحمد بيومي، قائد الخلية، أن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها خلال أداء السيسي العمرة حتى تشغل القوات، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق سويس إن بالعريش 2015، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء.

ونسبت النيابة للمتهمين زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلا عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور.

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