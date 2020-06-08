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في ذكرى وفاة حورية حسن.. حقيقة محاولة فايزة أحمد التخلص منها بطبق بامية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل "المطربة الطائرة" كما لقبتها الصحافة لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات، وهي الفنانة حورية حسن.

وفي حياة حورية حسن، الكثير من الحكايات والقصص التي تدور عنها ونذكر منها اتهامها فايزة أحمد بمحاولة التخلص منها عن طريق طبق بامية.

بدأت الواقعة بقيام فايزة أحمد، بدعوة حورية حسن، على الغذاء عندها، المستشفى عقب تناولها طبق "بامية".

ونفت فايزة أحمد، هذه التهمة قائلة إن "حورية"، ذهبت للثلاجة من شدة الجوع وتناولت طبق البامية الذي احتفظت به لوضعه للقطط.

اشتهرت حورية حسن، في الإذاعة بغناء الأوبريتات حتى وصفت بمطربة الأوبريت الأولى، ومن أهم الأوبريتات التي غنتها: "معروف الإسكافي وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم أوبريت البيرق النبوي، شهر زاد، يوم القيامة"، والأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة.

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