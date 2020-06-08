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أبوظبي تعلن تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
حلمي رمضان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة "الصحة - أبوظبي"، مساء اليوم الإثنين، عن تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة أبوظبي والعين والظفرة ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 9 يونيو الجاري، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات تسجيل 568 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وشفاء 469 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,148 مليون إصابة، بينهم أكثر من 407 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,490 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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