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عمرو عبدالحميد: أزمة سد النهضة أكبر تحدي يواجه الأمن القومي المصري
الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:41 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن أزمة سد النهضة هى أكبر تحدي يواجه الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي نشر عدد من التغريدات عبر حسابه اليوم يخاطب بها عاطفة المجتمع الأوروبي، والدولي بشأن عمله على تحقيق النهضة للشعب الأثيوبي، وأن أثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالأخرين، وأن ملىء سد النهضة سيتم في موعده ولا تراجع عنه.
وأشار "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن مصر لم تعترض يوما على رغبة أثيوبيا في تحقيق النهضة لشعبها، معلقا: "مفيش مسئول مصري عارض هذا الكلام"، مؤكدا أن ملف سد النهضة هو الذي يتقدم على بقية الملفات.
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، بمجلس الوزراء، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.
يأتي هذا عقب، نفي الحكومة السودانية أن تكون المذكرة التي رفعتها الخرطوم إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة "تصعيدُا للأوضاع" أو انحيازًا ضد أي طرف من الأطراف المعنيّة بالملف.
وأشار "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن مصر لم تعترض يوما على رغبة أثيوبيا في تحقيق النهضة لشعبها، معلقا: "مفيش مسئول مصري عارض هذا الكلام"، مؤكدا أن ملف سد النهضة هو الذي يتقدم على بقية الملفات.
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، بمجلس الوزراء، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.
يأتي هذا عقب، نفي الحكومة السودانية أن تكون المذكرة التي رفعتها الخرطوم إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة "تصعيدُا للأوضاع" أو انحيازًا ضد أي طرف من الأطراف المعنيّة بالملف.
وأوضح وزير الري السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحفية، أن "رفع المذكرة يعتبر إثباتًا لحق السودان الأصيل في هذا الملف المهم"، مضيفًا أن "مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقًا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في شهر مايو الماضي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وشدد عباس على أن الرسالة، التي بعثتها وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت المجلس بحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد عباس على أن الرسالة، التي بعثتها وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت المجلس بحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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