Advertisements

عمرو عبدالحميد: أزمة سد النهضة أكبر تحدي يواجه الأمن القومي المصري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن أزمة سد النهضة هى أكبر تحدي يواجه الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي نشر عدد من التغريدات عبر حسابه اليوم يخاطب بها عاطفة المجتمع الأوروبي، والدولي بشأن عمله على تحقيق النهضة للشعب الأثيوبي، وأن أثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالأخرين، وأن ملىء سد النهضة سيتم في موعده ولا تراجع عنه.

وأشار "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن مصر لم تعترض يوما على رغبة أثيوبيا في تحقيق النهضة لشعبها، معلقا: "مفيش مسئول مصري عارض هذا الكلام"، مؤكدا أن ملف سد النهضة هو الذي يتقدم على بقية الملفات.
   

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، بمجلس الوزراء، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.

يأتي هذا عقب، نفي الحكومة السودانية أن تكون المذكرة التي رفعتها الخرطوم إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة "تصعيدُا للأوضاع" أو انحيازًا ضد أي طرف من الأطراف المعنيّة بالملف.

وأوضح وزير الري السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحفية، أن "رفع المذكرة يعتبر إثباتًا لحق السودان الأصيل في هذا الملف المهم"، مضيفًا أن "مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقًا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في شهر مايو الماضي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وشدد عباس على أن الرسالة، التي بعثتها وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت المجلس بحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفي الحكومه مصر عمرو عبدالحميد توك شو اخبار

أخبار تهمك

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 10 ساعات

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

واشنطن "حريصة" على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وحل أزمة سد النهضة

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

مصطفى الفقي: سد النهضة كيد سياسي من الدرجة الأولى

أحمد موسى: عصابات الإخوان تدعم إثيوبيا في "سد النهضة" (فيديو)

أحمد موسى: مصر ستغرق في هذه الحالة بسبب سد النهضة (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

08:56 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن