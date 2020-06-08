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الإعلامية كارلا حداد تعلن انفصالها من طوني أبو جودة
الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:59 م
فايقة محمد عادل
أعلنت الإعلامية كارلا حداد انفصالها عن زوجها طوني أبو جودة
حيث نشرت كارلا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتبت : "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس"، وأضافت : "لا تزعلوا نحن مبسوطين"
يذكر أن هناك العديد من الشائعات حول انفصال كارلا وطوني منذ سنوات وكانا ينفياها، فهما متزوجان في عام 2004 بعد قصة حب قوية.
حيث نشرت كارلا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتبت : "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس"، وأضافت : "لا تزعلوا نحن مبسوطين"
يذكر أن هناك العديد من الشائعات حول انفصال كارلا وطوني منذ سنوات وكانا ينفياها، فهما متزوجان في عام 2004 بعد قصة حب قوية.