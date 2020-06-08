الإعلامية كارلا حداد تعلن انفصالها من طوني أبو جودة

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أعلنت الإعلامية كارلا حداد انفصالها عن زوجها طوني أبو جودة



حيث نشرت كارلا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتبت : "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس"، وأضافت : "لا تزعلوا نحن مبسوطين"



يذكر أن هناك العديد من الشائعات حول انفصال كارلا وطوني منذ سنوات وكانا ينفياها، فهما متزوجان في عام 2004 بعد قصة حب قوية.