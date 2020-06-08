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استئناف تصوير فيلم "كيرا والجن" بعد وقفه بسبب كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يقوم صناع فيلم "كيرة والجن" باستئناف تصوير الفيلم، وذلك بعد وقف التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وانشغال بعض أبطال العمل في المسلسلات الرمضانية.

فيلم "كيرة والجن" يشارك به عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب،وسوسن بدر،ومنة شلبي وأحمد مالك وأمينة خليلي وياسمين رئيس وينسب الفيلم إلى قصة كتبها أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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