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أول شهيد للجيش الأبيض.. وفاة ممرضة بـ"بني سويف التخصصي" عقب إصابتها بـ"كورونا"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
توفيت، اليوم الاثنين، ممرضة بقسم الأشعة بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" داخل العناية المركزة بالمستشفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد لتكون أول حالة وفاة بين الأطقم الطبية في المحافظة بالفيروس.

واحتجزت مستشفى بني سويف التخصصي كوثر علي محمد، رئيس تمريض قسم الأشعة بالمستشفى، قبل 5 أيام إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، وعقب سحب عينة منها ثبتت ايجابيتها للفيروس، قبل أن تُوضع على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وتلفظ انفاسها الأخيرة.

ونشرت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة، بيانًا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، نعت فيه ممرضة المستشفى التخصصي، التي توفيت أثناء تاديه عملها، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها الصبر والسلوان.

وفي سياق منفصل، أعلنت، صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت إزالة 19 حالة تعد على مساحة 19 قيراط من الأرض الزراعية،بواقع 13 حالة على مساحة 10 قراريط بقرية دشاشة مركز سمسطا،و6 حالات على مساحة 9 قراريط بناحية صالح فريد التابعة لمجلس قروي الفنت مركز الفشن، لافتا إلى استمرار أعمال وحملات إزالة التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدى على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".

وأشار المحافظ إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

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