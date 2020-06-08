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بوسي شلبي تدعم ريم البارودي بعد عودتها لتقديم برنامجها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:57 م
ريم البارودي
ريم البارودي
فايقة محمد عادل
حرصت الإعلامية بوسي شلبي على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صور من داخل النقابة وعلقت عليها قائلة "شكرا لنقابة الإعلاميين ".

وكانت أعلنت قناة النهار إيقاف البث الحي لبرامجها بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعاتها، وإحالة إحداهن للتحقيق.

واليكم نص بيان القناة:

"مجلس إداره شبكة قنوات النهار، أصدر قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابه الإعلاميين".

كان المجلس الأعلى الإعلام قد أصدر قرارا اليوم السبت، بمنع ظهور بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة

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