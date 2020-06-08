أسعار النفط تعاود التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

عاودت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع اعتزام السعودية عدم إجراء تخفيضات طوعية في الشهر المقبل بعد تمديد اتفاق خفض الإمدادات من جانب المنتجين الرئيسيين لمدة شهر إضافي.









واتفق التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام من خارج أوبك في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإمدادات بوتيرة قياسية تبلغ 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو المقبل.





وتخلى الذهب الأسود عن مكاسبه المسجلة في وقت سابق من التعاملات، حيث إن التفاؤل بشأن صفقة كبار منتجي الخام لتمديد اتفاق خفض الإمدادات قد مهد الطريق أمام خيبة أمل إزاء عدم تمديد الاتفاق لما بعد نهاية يوليو .





وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي إن الرياض والكويت والإمارات لن يقوموا بتخفيض 1.18 مليون برميل يومياً من الإنتاج طواعيةً في يوليو/تموز كما يحدث هذا الشهر.





كما تأثر سوق النفط سلباً بتقارير بشأن عودة الإنتاج في ثاني أكبر حقل للنفط في ليبيا، بالإضافة إلى توقعات انتهاء الخفض التطوعي الإضافي لبعض الدول في منظمة أوبك.





ومع ذلك، تظل الدول التي لم تمتثل لاتفاق خفض الإمدادات قيد المراقبة، حيث من المقرر أن تقوم بتعويض الخفض المطلوب لمدة شهرين إضافيين.





وصعدت أسعار النفط بنحو الضعف تقريباً منذ بداية أبريل الماضي، مدعومة بخفض إنتاج النفط بوتيرة غير مسبوقة والتي تعادل تقريباً 10 بالمائة من الإمدادات العالمية.





وعند التسوية، سجل سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو 38.19 دولار للبرميل بخسائر تصل إلى 3.4 بالمائة.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بأكثر من 3 بالمائة ليهبط إلى 40.82 دولار للبرميل.





وكان خامي برنت ونايمكس قد تجاوزا مستوى 43 و40 دولاراً للبرميل على الترتيب في وقت مبكر من التداولات، ليلامس كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ تعاملات 6 مارس .