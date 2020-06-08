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عاجل.. الداخلية العراقية تعلن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن سقوط صاروخ قرب مطار بغداد الدولي من دون وقوع إصابات، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي: إن "الصاروخ سقط في محيط مطار بغداد الدولي"، لافتة إلى أنه انطلق من منطقة عرب خضير جنوب المطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع". 

وأضافت خلية الإعلام: أن القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي. 

وكان الجيش العراقي، قد أعلن في يوم 6 مايو الماضي، عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد. 

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن "3 صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".

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