رئيس "الثانوية العامة" يوجه رسالة عاجلة للطلاب



وأشار رضا حجازى لـ "الفجر" إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون مثل مواصفات الأيام الماضية وستكون فى مستويات مختلفة مشيرًا إلى أنها ستكون بعيدة عن الصعوبة.



وأكد رضا حجازى أنه كان فى جلسة برلمان اليوم لمناقشة إجراءات امتحانات الثانوية العامة والتى ستبدأ فى 21 يونيو وتنتهى يوم 21 يوليو الجارى.



وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 15 قرار بشأن طلاب الثانوية العامة وامتحاناتهم وهما





- توفير منصة لبث مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.





- إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية واستبدالها بامتحانات منزلية.





- ممنوع دخول اللجنة بـ 4 أشياء وهى (الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، السماعات).





- توفير 7 ملايين جوانتى للمعلمين والمقدرين لامتحانات الثانوية العامة 2020.





- امتحن وأنت مطمئن.. احنا بنحمى ولادنا وبنحمى بلادنا.





- منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالى أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.





- أى طالب حرارته عالية سيتم نقله بالإسعاف.





- أى طالب موجود فى منطقة يوجد بها حجر صحى سيمنع من دخول الامتحانات ويدخل الدور الثانى.





- كل لجنة سوف يكون فيها مسئول صحى تابع لوزارة الصحة.





- من يسمح له خوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد سيدخل دور آخر، ولكن هذا الدور سوف يكون

لمن طبق عليه الأسباب القهرية.





- تعقيم أوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزارة الداخلية.





- يوجد لجان على مستوى المحافظات تقوم بمتابعة الامتحانات.





- عدد اللجان حوالى 56 ألفا و600 لجنة، بالإضافة إلى أن عدد الطلاب 653 ألفا ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين، بالإضافة إلى الكنترول والتقدير.





- التعقيم للجان الثانوية العامة سيكون أقوى تعقيم على مستوى جمهورية مصر العربية.





- توفير 33 مليون كمامة وغطاء أحذية و17 ألف كاشف حرارى.

وجه الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة رسالة هامة لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر الفجر قال فيها: "اهدأو واطمئنوا وحافظوا على صحتكم واتسذكار دروسكم جيدا".