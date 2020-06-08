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بعد الإعلان عن حفلتها الجديدة.. أمال ماهر مطلوبة على "جوجل"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر اسم الفنانة أمال ماهر، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذالك بعد اعلان عن حفلة جديدة لها مباشر عبر شاشة قناة "ام بي سي مصر" يوم الجمعة المقبلة.

وحققت الفنانة آمال ماهر، نجاحا كبيرا بأحدث أغنياتها التى طرحتها بعنوان "اللى قادرة"، حيث حققت الأغنية تلامسا قويا مع الجمهور، خاصة النساء اللائي علقن على قوة كلمات الأغنية ومدى جمال صوت آمال ماهر.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

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