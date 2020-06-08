Advertisements

في ذكرى وفاتها.. قصة طريفة وقعت فيها حورية حسن من بلطجي وألقي القبض عليه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة حورية حسن، التي شاركت في أوبريت الليلة الكبيرة، وصاحبة الصوت العذب.

واقعة طريفة وقعت فيها حورية حسن، من بلطجي اقتحم منزلها ليطلب يدها للزواج، واضطرت لإبلاغ الشرطة وألقي القبض عليه.

بدأت الواقعة عندما أخبرها حارس العقار الذي تعيش فيه، بأن أحد الأشخاص يريد مقابلتها، وقبل أن يكمل حديثه معها فوجئت به يقتحم عليها المنزل، ويحمل في يده حقيبة ملابسه طالبًا الإقامة معها.

حاولت تهدئته بينما هرول مسرعًا حارس العقار إلي قسم شرطة الدقي يستغيث من هذا الشخص، وأمام الملازم أول محمد محمود، وقفت حورية حسن، تروي مأساتها مع هذا الشخص.

قالت حورية حسن، في أقوالها: "تعرفت عليه منذ 9 أعوام تقريبا، وكنت أعطف عليه وأحاول البحث عن فرصة عمل له، وكنت أساعده من آن إلي آخر وأقدم إليه النقود التي يحتاجهاط.

وفي الآونة الأخيرة لاحظت مطاردته لي في كل مكان، وفي أحد المرات فوجئت به يطلب مني الزواج، اعتقدت بأنه يمزح ولم أهتم بالأمر.

ولكن وقعت عليها الصدمة كالصاعقة عندما اقتحم عليها منزلها، ومعه حقيبة ملابسه في يديه، ويطلب الإقامة معها.

وأثناء التحقيقات تبين انه عاطل وطلب من المحقق بإصرار غير مسبوق إقناعها الزواج منه، وجهت إليه النيابة تهمة دخول واقتحام منزل حورية حسن، بالقوة.

أخبار تهمك

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 وفاة

منذ 37 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن