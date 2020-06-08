في ذكرى وفاتها.. قصة طريفة وقعت فيها حورية حسن من بلطجي وألقي القبض عليه

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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة حورية حسن، التي شاركت في أوبريت الليلة الكبيرة، وصاحبة الصوت العذب.



واقعة طريفة وقعت فيها حورية حسن، من بلطجي اقتحم منزلها ليطلب يدها للزواج، واضطرت لإبلاغ الشرطة وألقي القبض عليه.



بدأت الواقعة عندما أخبرها حارس العقار الذي تعيش فيه، بأن أحد الأشخاص يريد مقابلتها، وقبل أن يكمل حديثه معها فوجئت به يقتحم عليها المنزل، ويحمل في يده حقيبة ملابسه طالبًا الإقامة معها.



حاولت تهدئته بينما هرول مسرعًا حارس العقار إلي قسم شرطة الدقي يستغيث من هذا الشخص، وأمام الملازم أول محمد محمود، وقفت حورية حسن، تروي مأساتها مع هذا الشخص.



قالت حورية حسن، في أقوالها: "تعرفت عليه منذ 9 أعوام تقريبا، وكنت أعطف عليه وأحاول البحث عن فرصة عمل له، وكنت أساعده من آن إلي آخر وأقدم إليه النقود التي يحتاجهاط.



وفي الآونة الأخيرة لاحظت مطاردته لي في كل مكان، وفي أحد المرات فوجئت به يطلب مني الزواج، اعتقدت بأنه يمزح ولم أهتم بالأمر.



ولكن وقعت عليها الصدمة كالصاعقة عندما اقتحم عليها منزلها، ومعه حقيبة ملابسه في يديه، ويطلب الإقامة معها.



وأثناء التحقيقات تبين انه عاطل وطلب من المحقق بإصرار غير مسبوق إقناعها الزواج منه، وجهت إليه النيابة تهمة دخول واقتحام منزل حورية حسن، بالقوة.