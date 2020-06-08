ناردين فرج ل"الفجر الفني": مسلسل "لية لأ" خلق جدلاً واسعاً بين الجمهور ..وهذا سبب قلة تمثيلي

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قررت أن تغير جلدها، وتنتقل إلى عالم التمثيل بجانب عملها كمذيعة تليفزيونية، وخاضت أولي تجاربها الفنية وقدمت مسلسل "الحساب يجمع"، ثم مسلسل "فوق الشبهات"، وهى الآن تطل علينا بمسلسل "لية لأ"، مع النجمة أمينة خليل، لتزيد في رصيدها التمثيلي دوراً جديدا.





أجري "الفجر الفني" حواراً خاص مع الفنانة ناردين فرج، التى تحدثت فيه عن تجربتها في مسلسل"لية لأ"، كواليس العمل مع نجوم "لية لأ"، أسباب تأخيرها في مجال التمثيل، من شجعها لخوض تجربة التمثيل، وأمور كثيرة خاصة بها.





وإلى نص الحوار:







في البداية نهنئك على المشاركة في مسلسل "لية لأ" ..ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟



عندما تواصلت معى المخرجة مريم أبوعوف لعرض على المسلسل سعدت جداً في البداية أن مخرجة العمل هى مريم أبوعوف، بالإضافة إلى أن المسلسل قصة مختلفة، وبطولة جماعية نسائية، ففي المسلسل لكل امرأة قصة مختلفة خاصة بها، فهذا الشيء حمسني جدا للمشاركة في العمل، كما أيضا دوري في المسلسل أعجبني جدا ف " إنجى" فتاة واثقة من نفسها تستطيع أن تفعل ما تريده دون أن تغضب والدتها وذكية في التعامل.





هل تابعت ردود أفعال الناس علي المسلسل .. وما أبرز تعليق لفت انتباهك؟



بالفعل تابعت ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا، وأسعدتني جداً، فالردود كانت إيجابية، وكان فيه جدل كبير حول قصة المسلسل فهناك مجموعة موافقة على تصرف "عاليا"، واستقلالها وهناك مجموعة أخرى ضد ذلك، وهذا الجدل يوضح أن الناس تشاهد المسلسل ومتأثرة به.





من وجهة نظرك ..ما رأيك فى تصرف "عاليا" في مشهد "كتب الكتاب"؟





فكرة مختلفة وجريئة لا أظن تحدث كثير في الواقع ولكن هى توضح فكرة المسلسل وإن كثرة الضغط على الشخص يجعله يتصرف بأشياء غريبة غير مألوفة.







ما تعليقك على عرض المسلسل على منصات إلكترونية ؟



من وجهة نظري آن الأوان أن المنصات الإلكترونية العربية مثل "شاهد نت، واتش ات"، تأخذ حقها مثل المنصات الإلكترونية العالمية، وأنا واحدة من الناس لا أشاهد على التليفزيون واعتمد كليا على المنصات الإلكترونية، هى فكرة المنصات الإلكترونية والاشتراك بفلوس مازالت غريبة على الشعب العربي وخصوصاً المصرى، ولكن هى المستقبل.





هل تري أن عرض المسلسل في السباق الرمضاني كان أفضل له من عرضه حالياً ؟



إحنا في البداية عندما علمنا بعدم عرض المسلسل في السباق الرمضاني، حزنا شديداً، ولكن بعد عرض المسلسل حالياً، أدركنا إن هذا التوقيت أفضل وخاصة إن الناس مازالت في الحظر، ولا يوجد مسلسلات كثيرة تنافسنا مثل السباق الرمضاني.





كيف كانت كواليس العمل مع أمينة خليل وباقي نجوم العمل ؟



أمينة خليل هى فعلا بمثابة أخت والتعامل معها جميل جدا، وأنا سعدت جداً بالمشاركة معها في المسلسل، والفنانة هالة صدقي كانت تحتوينا بمعنى الكلمة، وشيرين رضا صديقتى من قبل المسلسل، والتعامل مع عمر السعيد ممتع ولطيف، وكل فريق العمل جميل ولذيذ والكواليس كانت ممتعة.





وكيف كانت بداياتك في مجال التمثيل ..ومن شجعك لخوض هذه التجربة ؟



المخرج هانى خليفة هو من شجعني للدخول في مجال التمثيل، فأنا لم ادرس تمثيل ولم أحضر ورش تمثيلية، ولكن عندما تواصل معى سلمت نفسى له، لأنى كنت واثقة فيه وأنه هيعلمنى كل حاجة.





اللقب المفضل لديك كونك مذيعة أو ممثلة ؟



أنا مهنتي الأساسية مذيعة، فأنا لست ممثلة، فرصيدى في التمثيل مازال ثلاثة أدوار.





في نهاية حديثنا ..ما أسباب قلة أدوارك الفنية ؟



أنا حقيقى مقللة في مجال التمثيل لأني أرفض 95% من الذي يعرض على وبحسبها بزيادة في اختيار الأدوار، وأخذ وقت طويل للموافقة، وأهم أشياء لقبول العمل من هو المخرج، وهل هو مخرج قوي وأعماله قوية أم لا، ثانيا الكتابة والسيناريو، بالإضافة إلى شركة الإنتاج.





