محمد رمضان يتسبب في وضع العلم المصري بجانب العلم الفلسطيني!

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شارك الفنان محمد رمضان فيديو من جمهوره في فلسطنين، حيث قامو بحفر اسم "البرنس محمد رمضان" على الرمال، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رمضان" مفتخرا بهذا الفيديو قائلا "هدية غالية عندي من أحد الشواطئ الفلسطينية، شكرًا لحبايبي وجمهوري من الشعب الفلسطيني الغالي ثقة في الله نجاح"، وظهر في الفيديو العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري.



ويستعد محمد رمضان لطرح أغنية "كورونا فيرس"، حيث شارك كواليس تسجيل الأغنية وعلق عليها قائلا "قريبا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس"، بجانبه عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر.

