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بعد وفاة والد صديقتها بسبب حريق..ماجي بو غصن تدعم جيسي عبدو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بدعم صديقتها جيسي عبدووالتي توفى والدها بسبب حريق، وذلك عبر حسابها على موقع التواصب الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "بو غصن" تعليقا على صورة تجمعها بصديقتها جيسي عبدو قائلة "صباح الخير تعوا سوى نخلي هالنهار احلى لصبية حلوة. كمان السوشال ميديا حلو #كلنا_منحبك_جيسي".

وكانت ماجي بو غصن انهارت في البكاء في أحد اللقائات التليفزيونية عندما تم عرض صورة تجمع صديقتها جيسي عبدو بوالدها الذي توفى.

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