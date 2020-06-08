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منحة العمالة غير المنتظمة 2020 المرحلة الثانية.. المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع القوى العاملة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:55 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة 2020 المرحلة الثانية.. المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع القوى العاملة

أكثر من  2 مليون مواطن مصري يترقبون باهتمام كبير لحظة الإعلان عن أسماء المقبولين في منحة العمالة غير المنتظمة 2020 المرحلة الثانية، حيث أن وزارة القوى العاملة سيبدأ بصرف المنحة التي تبلغ قيمتها 500 جنيه قريباً، فتسعى الحكومة المصرية لمد يد العون للمواطنين أصحاب الدخل المحدود المعتمدين في توفير قوت يومهم على العمل اليومي، وأكد مجلس الوزراء بأن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ستصرف لمدة 3 شهور.


الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 المرحلة الثانية

ومع تضارب الأقاويل والأنباء بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 المرحلة الثانية وضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه لا صحة لم يتم تناقله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية حول فتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020، مشير أنه لا نية لدي الحكومة المصرية لإعادة فتح باب التقديم للاستفادة من منحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة القوى العاملة قد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 للألاف من المواطنين الذين أثبت أحقيتهم للحصول على منحة الحكومة التي تبلغ قيمتها 500 جنيه، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف المنحة حيث تعهد الحكومة بالوقوف إلى جانب مواطنيها أصحاب الدخل المحدود في ظل الظروف الراهنة.

وخلال الساعات القادمة ستبدأ القوى العاملة بصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 المرحلة الثانية، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن وزير القوى العاملة أعلن في وقت سابق عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الأولي للمواطنين المختلفين عن صرف المنحة، حيث تم تخصيص موعد صرف لهم عبر مكاتب البريد.

وقد وضح رئيس مجلس الوزارء أن الحكومة المصرية وضعت ميزانية تفوق مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، كما تم تخصيص مبلغ ضخم لتقديمه على هيئة مساعدات للمواطنين أصحاب الدخل المحدود.

يذكر أن الكثير من المواطنين من أصحاب الدخل المحدود أبدوا اعتراضهم على عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020، مشير أن هناك الكثير من المواطنين الذي حصلوا على تلقي الدعم لا يستحقونه بينما الذين تنطبق عليهم الشروط تعرضوا للظلم.

منحة العمالة غير المنتظمة 2020 المرحلة الثانية.. المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع القوى العاملة

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