"الصحة العالمية" تحذر: وضع فيروس كورونا يزداد سوءا في العالم





قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن وضع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" يزداد سوءاً في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الاجراءات وذلك بعدما بدأت العديد من دول العالم منذ أسبوع تخفف القيود، التي فرضت سابقاً ولمدى أشهر بغية الحد من تفشي الفيروس، وعادت الحياة من جديد في عدد من القطاعات من مقاهي ومراكز سياحية وغيرها.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس: "رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا"، مضيفاً أنه "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها لمكافحة الفيروس".





وحثت المنظمة الصحة العالمية دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا، لافتة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,148 مليون إصابة، بينهم أكثر من 407 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,490 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



