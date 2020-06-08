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سيرين عبدالنور في أحدث ظهور لها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:23 م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت علي الصورة قائلة : قد يراك البعض غبيا وهو لا يعلم بأنك تعامله بإستغباء يليق به , وقد يراك البعض متسامحا وهو لا يعلم بأنه أصغر من أن تحدث لأجله ردة فعل.

وظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أنيقا باللون اللبني، ورفعت شعرها للخلف.

ووضعت سيرين عبد النور ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.

يشار ان سيرين عبدالنور قدمت برنامج قاعدين معاكم بالبيت في رمضان الماضي برفقة الفنان احمد فهمي وتحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة.

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