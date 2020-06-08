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رغم الاعتداء عليهم.. أطباء مستشفى بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:53 م
العملية
العملية
منى صموئيل
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قيام فريق طبي من مستشفى بنها التعليمي بإجراء جراحة عاجلة لأحد مصابة مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والمنتشرة بجميع انحاء الجمهوريةبطاقة 3400 سرير تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها بما يشمل كافة التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب بما يشمل اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، إن المريض محتجز بالمستشفى كحالة كورونا ايجابية ويعانى من فتق إربى مختنق استدعى التدخل الجراحى العاجل وعلى الرغم من الإعتداء السافر علي الطاقم الطبي مساء أمس من أقارب أحد المرضي إلا أن الأطباء رفضوا تأجيل العملية وأصروا علي إجرائها فورا حفاظا علي حياه المريض. 

وأشارت، قام بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى، مؤكدة ان حالة المريض مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
رغم الاعتداء عليهم.. أطباء مستشفى بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا
رغم الاعتداء عليهم.. أطباء مستشفى بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا
رغم الاعتداء عليهم.. أطباء مستشفى بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا
رغم الاعتداء عليهم.. أطباء مستشفى بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا
رغم الاعتداء عليهم.. أطباء مستشفى بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا
رغم الاعتداء عليهم.. أطباء مستشفى بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا

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