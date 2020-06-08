مصرع سيدة في حادث سير بالحوامدية

لقيت سيدة مصرعها في حادث مروري بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سير، ووجود متوفي بنطاق مدينة الحوامدية، جنوب الجيزة.





بدوره دفع مدير المرور برجال المرور إلى مكان الحادث، كما انتقلت رفقتهم قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء استقلال سيدة ثلاثينية العمر، دراجة نارية قيادة زوجها، صدمتهما سيارة ربع نقل، مما أدى إلى سقوط السيدة على الأرض وارتطام رأسها بالأرض، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.





وجري نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفي والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات و تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





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العربية بقت خردة".. هكذا تحولت سيارة المتوفين في الحادث المروع الذي شهده طريق وصلة دهشور، وأودى بحياة 3 أشخاص وإصابة آخر، جرى نقله إلى المستشفي بواسطة سيارة الإسعاف.





المعاينة الأولية كشفت أنه حال سير سيارة ملاكي، يستقلها أربعة شباب في مقتبل العمر، بسرعة جنونية بمدخل 4 الخاص بمدينة الشيخ زايد، اصطدم قائدها بـ"عمود كهرباء"، ما نتج عنه انشطار السيارة إلى نصفين، ومصرع 3 أشخاص وإصابة رابعهما.





كانت كثافات مرورية قد ظهرت على طريق وصلة دهشور، إثر وقوع حادث مروع، مساء أمس الخميس أودى بحياة 3 أشخاص، وإصابة آخر، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على سحب عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.





وتلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور بالطريق الصحراوي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، واصطدامه بعمود إنارة، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة، وذلك بمدخل مدينة الشيخ زايد.



