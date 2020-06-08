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اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:43 م
الحريق
الحريق
داليا عادل
اندلع حريق هائل منذ قليل في مولد كهربائي بمنطقة الملاءة بعرب الوالدة، بشارع ياسر العلاف، وهذا المولد موقعه وسط المنازل بمنطقة حلوان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارٱ من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل بعدد من المنازل بسبب مولد كهرباء بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردان أمنى بمحيط موقع الحريق، وجار السيطرة على الحريق وإخماده وجاري أخطار شركة الكهرباء وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر التحقيقات.

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وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح 15 مايو تجديد حبس متهم لاتجاره في مخدر الهيروين 15 مايو علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات للنقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام المدعو "خالد بوكس"، 34 سنة، عاطل، ومقيم بمجاورة 32، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 80 تذكرة هيروين.

وبمواجهته أمام العميد بدوي هاشم، مأمور القسم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لحيازته 1520 طربة حشيش، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و100 ألف قرص مخدر وسلاح ناري وذخائر بمحافظة مطروح.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب. 

وتابعت الإدارة، عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع لترويجها على عملائهما بمحافظة مطروح، مستغلين فى ذلك الدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية.

وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وهما عاطلين شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة من دون لوحات معدنية، بالقرب من منطقة سكنه، وبحوزته 1520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 221،500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام، و100 ألف قرص مخدر، وبندقية آلية.

كما ضبط بحوزته، 120 طلقة نارية وخرطوش مختلفةالأعيرة، و3 خزن لأسلحة نارية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح النارى والذخائر بقصد الإتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المواد المخدرة بحوالي 20.920.000 مليون جنيه تقريبًا ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)

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الكلمات المفتاحية

مولد كهربائي محضر حلوان حريق بوابة الفجر

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