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في ذكرى وفاته.. تعرف على عمل نجيب الريحاني قبل اتجاهه إلى الفن.. والصدفة التي قادته إليه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:21 م
نجيب الريحاني
نجيب الريحاني
ريهام كمال


هو الضحك الباكي أحد أهم نجوم الكوميديا وصانع البهجة وصاحب مدرسة خرج منها كبار نجوم الفن، هو الفنان الكبير نجيب الريحاني، الذي تمر ذكرى وفاته اليوم.

في منطقة باب الشعرية، نشأ الفنان نجيب الريحاني، فعاشر الطبقات الشعبية الفقيرة والبسيطة، كان الريحاني مولعًا بأمه، وورث عنها حس الفكاهة.

كان يسخر كما تسخر هي من المتناقضات الاجتماعية التي يعج بها المجتمع المصري في تلك الفترة، إلا أنه كان يمارس هذه السخرية بخجل.

كان الريحاني شخصية انطوائية، لا يخالط الناس كثيرًا ويفضل الانعزال، أدخله والده مدرسة الفرير حتى يتقن اللغة الفرنسية، واستمر في دراسته إلى أن حصل على شهادة البكالوريا، إلا أنه لم يكمل تعليمه بسبب تدهور تجارة والده، واكتفى بهذه الشهادة.

اضطر نجيب الريحاني، للعمل من أجل مساعدة أسرته، فعمل كاتبًا للحسابات بشركة السكر بنجع حمادي بالصعيد، وكانت ملكًا للاقتصادي المصري عبود باشا، وكان يتقاضى راتبًا وصل إلى ستة جنيهات شهريًّا.

وجد "الريحاني" أن هذه الوظيفة لا تشبع رغبته فقرر أن يتركها، وظل يبحث عن عمل آخر، إلى أن قادته الأقدار إلى مقابلة صديق له يدعى محمد سعيد، وكان يعشق التمثيل.

فاقترح على "الريحاني" أن يكونا معًا فرقة مسرحية تقدم اسكتشات خفيفة لجماهير الملاهي الليلية في شارع عماد الدين، وما إن بدأ حتى لمع نجمه، واشتهر، وعشقه الجمهور.

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