كريم عفيفي يوجه رسالة لأشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية

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حرص الفنان كريم عفيفي علي توجيه رسالة للفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي بعد خضوعه لعملية جراحية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



حيث نشر صورة للفنان أشرف ذكي وعلق قائلا: ألف سلامة عليك يا دكتور ربنا يتمم شفاك خير يا حبيب الكل .



وكان أشرف زكي قد خضع منذ أيام قليلة، لعملية تركيب دعامتين في القلب، ويمكث حاليًا في فترة راحة ما بعد العملية.



وفي سياق آخر قدم "عفيفي" العديد من الأعمال الفنية منها "رمضان كريم، مسرح مصر، سك على أخواتك، ولد الغلابة، لهفة، تياترو مصر الكبير قوي، فكرة بمليون جنيه".

