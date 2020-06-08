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حزب الوفد يهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:42 م
المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
دينا إبراهيم
تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخالص التهنئة باسمه وباسم جموع الوفديين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يوليو 2014.

وأشاد «أبو شقة» بما حققه «السيسي» من إنجازات تحتاج عدة عقود لتحقيقها سواء ما تعلق منها بالأمن والأمان في الداخل أو لحماية الحدود المصرية.

وثمن رئيس الوفد، جهود الرئيس التي شهد لها العالم في مواجهته الشجاعة للإرهاب والقضاء عليه، كما ثمن ما حققه من استقرار اقتصادي ومن مشروعات عملاقة على أرض الواقع كان انجازها في هذا الوقت القصير دربا من الإعجاز والإبهار، بالإضافة إلى جهوده لتحقيق الاستقرار السياسي وعمله الدؤوب وحبه لأبناء وطنه.

وكان قد أرسل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئسس الجمهورية قال خلالها: إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم ليبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء في ليبيا والحافظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.

وتابع: "يؤيد مجلس النواب بيان القاهرة الهادف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما يؤيد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطنى بمسئولياته في مكافحة الإرهاب، محذرًا من التدخل التركى السافر في ليبيا وتداعياته على الأمن القومى المصرى والعربى وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.

ويشدد مجلس النواب على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعمًا وخلف قيادته السياسية في كل الإجراءات التى تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام مثل هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية".

جدير بالذكر، أنه كانت قد شهدت مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية فترة حكم الرئيس السيسي العديد من الأحداث والفعاليات، والتي كان من بينها المؤتمرات الوطنية للشباب وكذلك أيضًا منتديات شباب العالم، كما عقد الرئيس سلسلة من المؤتمرات والمنتديات لشباب مصر والعالم، نتج عنها العديد من التوصيات على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.

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مجلس النواب بوابة الفجر الوفد السيسي الحكم

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