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رسالة قوية من مصطفى خاطر لجمهوره

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:56 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
روان هيثم
نشر الفنان مصطفى خاطر يحذر جمهوره من الحديث على الآخرين وإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب مصطفى خاطر قائلاً: "كفايه كلام علي الناس وكفايه نتدخل في حياة الناس الشخصيه ونحشر نفسنا فيها مش ممكن ارائكم العظيمه الي كل شويه نشوفها كفايه فتي بقا وعهد الله محد فاهم حاجه اصلا. كفايه نصايح عظيمه ياسيدي خليها لنفسك كفايه احكام وانت اصلا متعرفش القضيه كفايه تنشر فضايح الناس وتتريق عليها دحنا ماشيين بالستر كفايه ادعاء فضيله وكلنا اخطاء كفايه نقد في الناس وكفايه فلسفه كفايه كلام في السياسة".

وتابع قائلاً: "وانت والله مفاهم حاجه كفايه شتايم في بعض علشان وجهات نظر كلها غلط. اقسم بالله الواحد معارف الاخبار الصح من كتر الاخبار المتفبركه كله دخل في بعضه وبقينا تايههين في كم عظيم من الاشاعات والاكاذيب والهري والهبد".

يذكر أن مصطفى خاطر خاض سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب" وقام بتجسيد شخصية دياب الذي من بطولته بمشاركة الفنان علي ربيع، كما شارك في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف.

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