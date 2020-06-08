نرمين ماهر لأشرف زكي "سلامة قلبك الطيب"

Advertisements

حرصت الفنانة نرمين ماهر علي توجيه رسالة للفنان أشرف ذكي بعد خضوعه لعملية جراحية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



حيث نشرت صورة له معلقة عليها : سلامة قلبك الطيب , حمد لله علي السلامة يا نقيبنا وحبيب الكل , ربنا يتمم شفاك علي خير .



وكان أشرف زكي قد خضع منذ أيام قليلة، لعملية تركيب دعامتين في القلب، ويمكث حاليًا في فترة راحة ما بعد العملية.





وفي سياق اخر قدمت "ماهر" العديد من الأعمال الفنية منها الجولة الاخيرة، امان يا صاحبي، عيال حريفة، هروب مفاجئ، عطل فني، الهاربتان، نص دستة بنات، راجل وست ستات، عرفة البحر، سلسال الدم، احنا الطلبة، البارون، جنون الشهرة.



وشاركت "ماهر" في عدة مسرحيات منها بودي جارد، الباقية في حماتك، ولكم شرم الشيخ.

