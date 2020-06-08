مستقبل الأهلي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مصطفى شوبير

شهدت الساعات الماضية الكثير من الجدل حول الحارس الشاب مصطفى أحمد شوبير، والذي أصبح حارس الأهلي الثالث مؤخرا خاصة بعد رحيل شريف إكرامي.





مرتضى منصور أشار إلى أن نجل حارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير يتقاضى 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع الأهلي، وهو ما أثار الجدل وفتح أبواب المناقشات.





يشار إلى أن مصطفى أحمد شوبير ولد في السابع عشر من شهر مارس عام 2000، أي يبلغ من العمر 20 عاما.





ويرصد الفجر الرياضي 5 معلومات عن الحارس الشاب





1- اختاره الكابتن ياسر مصطفى مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، في اختبارات الناشئين مواليد 1997، لينضم إلى صفوف الأحمر، والذي أكد أنه تفاجئ أنه نجل أحمد شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء السابق.





2- مركز حراسة المرمى لم يكن مركزه منذ البداية، حيث تدرج في عدة مراكز حتى استقر في النهاية على مركزه الحالي عام 2006، بعدما شاهد الحارس الإيطالي الشهير جيانلويجي بوفون بمونديال 2006 وقيادته للأزوري للفوز بالمونديال.





3- انضم لأول مرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عام 2018 تحت قيادة محمد يوسف، ولكنه لم يلعب حتى الآن في صفوفه، حيث ظهر على مقاعد البدلاء فقط.





4- شقيقه محمد أحمد شوبير مدافع وادي دجلة السابق، الذي فسخ تعاقده مع الغزلان منذ فترة قصيرة.





5- يمتلك في جعبته بطولة واحدة مع الفريق الأول وهي بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019 على الرغم من عدم مشاركته إلا أنها سجلت له بعدما دخل في قائمة الأهلي لأكثر من مرة.



