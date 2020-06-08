سمير فرج: ما تحقق في ملف الإرهاب لم نحلم به

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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن ما تحقق في ملف مواجهة الإرهاب على مدار الست سنوات الماضية لم نكن نحلم بتحقيقه.



وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن عدد العمليات الإرهابية خلال "2017-2018" بلغ 54 عملية، بينما وصل ف 2019 إلى 7 عمليات فقط.



وأكد أن هناك توجه لتنمية سيناء بقوة، حيث أن سيناء تؤمن بالتنمية، لافتا إلى أنه تم إنسائ 5 أنفاق، فضلا عن كوبر الفردان لربط سيناء بالمحافظات الأخرى، معلقا: "سيناء مرجعتش لينا بالأغاني".



وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.



تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.



وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

