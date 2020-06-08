Advertisements

سمير فرج: ما تحقق في ملف الإرهاب لم نحلم به

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن ما تحقق في ملف مواجهة الإرهاب على مدار الست سنوات الماضية لم نكن نحلم بتحقيقه.

وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن عدد العمليات الإرهابية خلال "2017-2018" بلغ 54 عملية، بينما وصل ف 2019 إلى 7 عمليات فقط.

وأكد أن هناك توجه لتنمية سيناء بقوة، حيث أن سيناء تؤمن بالتنمية، لافتا إلى أنه تم إنسائ 5 أنفاق، فضلا عن كوبر الفردان لربط سيناء بالمحافظات الأخرى، معلقا: "سيناء مرجعتش لينا بالأغاني".

وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.

تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.

وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيناء سيمر فرج الإرهاب

أخبار تهمك

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 وفاة

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 9 ساعات

قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ حوالي 4 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: الجيش المصري سلم المعزول الحكم في معسكر للقوات المسلحة

عاد لمنصبه بعد 10 سنوات.. اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظً شمال سيناء

عادل حمودة يكتب: ملفات نائب رئيس الجمهورية فى مصر

المركز الثقافي القبطي يهنئ السيسي بمناسبة عيد ميلاده

بعد مرور 6 سنوات.. المصريون عن السيسي: "رجع مكانة المواطن" (فيديو)

المستشار السابق لصندوق النقد الدولي: السيسي عبر بمصر إلى بر الآمان (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن