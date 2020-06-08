Advertisements

خطوبه حسن شاكوش على "بنت الجيران".. ما لا تعرفه عن بطل التريند

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:29 م
من خطوبه حسن شاكوش
من خطوبه حسن شاكوش
خطوبه حسن شاكوش على "بنت الجيران".. ما لا تعرفه عن بطل التريند

تصدرت خطوبه حسن شاكوش محرك بحث "جوجل"، حيث أعلن المطرب الشعبي عمر كمال عن خطوبة حسن شاكوش أمس الأحد الموافق 7 يونيو 2020، وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية معلومات قد لا تعرفها عن "شاكوش مصر" وخطيبته.

تفاصيل خطوبه حسن شاكوش

احتفل المطرب حسن شاكوش، مساء، أمس الأحد، بخطبته، في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين، التزامًا بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

ما لا تعرفه عن خطوبه حسن شاكوش

وتدعى خطيبة "شاكوش" "منى"، وهي من خارج الوسط الفني، وأنه يعرفها منذ سنوات، خاصة أنها كانت جارته في منطقة بولاق الدكرور.

وقد نفى "شاكوش مصر" أن تكون أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، كانت مقصودة بها.

وتعتبر "منى"  العروس الثانية لـ"حسن شاكوش"؛ إذ تزوجت مرة واحدة سابقة، من "سلمى مجدي"، لكنه انفصل عنها بعد عدة أشهر.

خطوبه حسن شاكوش على "بنت الجيران".. ما لا تعرفه عن بطل التريند

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منى عمر كمال خطوبه حسن شاكوش حسن شاكوش تريند بوابة الفجر بنت الجيران الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعة الا ربع

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

عاجل.. محمد صلاح مهدد بالغياب عن ليفربول أمام إيفرتون

منذ ساعة و 13 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أغنية حسن شاكوش الجديدة تتخطى حاجز المليون بعد 48 ساعة من طرحها عبر "يوتيوب"

مهرجان حسن شاكوش.. حقيقة مشاركة مايا دياب في كليب "بنت الجيران"

عمر كمال مطرب "بنت الجيران" يغني لـ محمد فؤاد على التلفزيون اللبناني (صور)

على لحن "بنت الجيران".. "شاكوش" يغني "جارتي حنان خيفاني أعديها" من كلمات أبلة فاهيتا

شاهد.. أول صور من حفل خطوبة حسن شاكوش

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

07:58 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن