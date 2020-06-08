خطوبه حسن شاكوش على "بنت الجيران".. ما لا تعرفه عن بطل التريند

تصدرت خطوبه حسن شاكوش محرك بحث "جوجل"، حيث أعلن المطرب الشعبي عمر كمال عن خطوبة حسن شاكوش أمس الأحد الموافق 7 يونيو 2020، وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية معلومات قد لا تعرفها عن "شاكوش مصر" وخطيبته.

تفاصيل خطوبه حسن شاكوش

احتفل المطرب حسن شاكوش، مساء، أمس الأحد، بخطبته، في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين، التزامًا بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.





ما لا تعرفه عن خطوبه حسن شاكوش





وتدعى خطيبة "شاكوش" "منى"، وهي من خارج الوسط الفني، وأنه يعرفها منذ سنوات، خاصة أنها كانت جارته في منطقة بولاق الدكرور.





وقد نفى "شاكوش مصر" أن تكون أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، كانت مقصودة بها.





وتعتبر "منى" العروس الثانية لـ"حسن شاكوش"؛ إذ تزوجت مرة واحدة سابقة، من "سلمى مجدي"، لكنه انفصل عنها بعد عدة أشهر.