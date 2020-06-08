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رئيس برشلونة السابق يتحدث عن موقف مثير جمعه بـ"لويس فيجو"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:30 م
لويس فيجو
لويس فيجو
الفجر الرياضي
تحدث رئيس برشلونة السابق جاسبارت عن موقف سابق جمعه بنجم الفريق الكتالوني المعتزل ، لويس فيجو.

وقال جاسبارت في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "أُفضل أن أجري استفتاء في كاتالونيا على أن يفوز نادي برشلونة بلقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا". 

وتابع: "إذا لم يفز النادي هذا العام يمكنه المحاولة مرة أخرى العام المقبل لكن بالاستفتاء إذا صوت الشعب ضد الانفصال فعلينا أن نحترم النتيجة ونصمت 100 عام على الأقل".

وواصل: "في نفس الليلة التي انتخبت فيها رئيسا لبرشلونة اتصل بي فيجو وقال لي: جوان لدي تذكرتان. واحدة إلى مدريد والأخرى إلى برشلونة. قلت له: سأقلك من المطار".

واختتم رئيس نادي برشلونة السابق: "قبل أن أكون رئيساً كنت نائب الرئيس لـ 22 عاما وتحملت المسؤولية حتى أخذ 100 ألف شخص مناديلهم وطلبوا مني العودة إلى المنزل. لقد استمعت إليهم ورحلت".

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