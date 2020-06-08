بعد قرار وقفها ريم البارودي تعود من جديد بتقديم برنامجها

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نشرت الفنانة ريم البارودى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة مع نقيب الاعلاميين طارق سعدة بعد اصدار تصريح لتقديم برنامجها "شارع النهار".



وعلقت ريم البارودى على الصورة قائلة: "مع سيادة نقيب الاعلاميين طارق سعده اثناء إصدار تصريح مقدمة برامج قناة النهار".



يشار أن المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر قرار بمنع الفنانة ريم البارودي، من الظهور على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة والإليكترونية لمدة عام وذلك إلى أن يتم تقنين وضعها في النقابة بالقيد في جداول العاملين.



وجاء هذا القرار بعد دعوى بمجلس الدولة للقضاء الإداري برقم 9921 لسنة 74 والذي صدر بجلسة 22 مارس 2020، وقامو أيضا بالإستناد إلى تقرير لجنة الرصد لمن يقدم برامج طبية وهم غير مؤهلين لذلك .