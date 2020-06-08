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قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:14 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط العملة الأمريكية ورغم إشارات التعافي الاقتصادي العالمي.


ويأتي أداء المعدن الأصفر الإيجابي بعد أن هبطت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر في الجلسة الأخيرة، حيث عززت القفزة غير المتوقعة في سوق التوظيف الأمريكي الآمال في تعافي اقتصادي سريع

في حين يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 5.2 بالمائة خلال العام الجاري والذي من شأنه أن يكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلى صعيد آخر، استمرت الاحتجاجات في الولايات المتحدة وبعض دول العالم ضد العنصرية وعنف الشرطة، على خلفية مقتل "جورج فلوريد" وهو مواطن أمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة أثناء احتجازه في في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين والذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل، مع التوقعات بأن المركزي الأمريكي لن يتجه لمعدلات الفائدة السالبة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 22.10 دولار إلى 1705.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 13دولارا مسجلاً 1697.03 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 96.699.

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