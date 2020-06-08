أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد نجله

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أحتفل الفنان أوس اوس، بعيد ميلاد نجله الذي يوافق اليوم 8 يونيو، موجه له رسالة.



ونشر اوس اوس، صورة تجمعه بنجله عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" ابني وصحبي وحبيبي كل سنة وانت طيب يارب أشوفك انت واخوك علي احسن ناس في الدنيا بحبكم وربنا يخليكوا لبعض ويخليكو لماما حبيبتي ".



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان أوس اوس، مسلسل" 2 في الصندوق "ومشاركة في بطولة الفنان حمدي الميرغني، وتم عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٠.