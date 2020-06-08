دار الإفتاء توضح حكم الدين في الزواج من إمرأة مجهولة النسب "لقيطة"

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من أحد الشباب، حول حكم الدين في الزواج من إمرأة مجهولة النسب "لقيطة، ولاسيمًا أننا نعيش في مجتمع شرقي يرفض هذه الفكرة.





دار الإفتاء





ووجه الشاب سؤاله إلى دار الإفتاء قائلًا: "أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟".





دار الإفتاء توضح حكم الدين في الزواج من مجهولة النسب





وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر "فرع طنطا"، ممثل دار الإفتاء على هذا الشاب بإجابة خبيرة ومتعمقة وناجزة.





دور دار الإفتاء





وقال الدكتور شوقي علام، إن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.





يجوز الزواج من مجهولة النسب





وترى دار الإفتاء أنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.





خدمات دار الإفتاء





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