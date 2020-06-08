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مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة،: أول لقاح سيكون من جامعة أوكسفورد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، عن أخر مستجدات البحث عن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن هناك 150 محاولة لاكتشاف لقاح أو تطعيم ضد فيروس "كورونا".

وقال"تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين إن أول لقاح سيكون من جامعة أوكسفورد ويتم تجربته على 1000 شخص من مختلف الأعمار، لافتًا إلى أن أول كمية ستكون في شهر سبتمر بـ 400 مليون جرعة.
    

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة أن هناك خطة لإنتاج 2 مليار جرعة من هذا اللقاح، والمؤسسات العالمية الداعمة للتطعيمات واللقاحات في دول العالم دفعت كميات كبيرة لإنتاج هذا التطعيم وهذا التطعيم أخرجته جامعة أوكسفورد وسوف يباع بسعر الإنتاج"، معلقًا: "كل العالم يحجز كميات من تطعيم جامعة أوكسفورد وسيكون عبارة عن حقن".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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