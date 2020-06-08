وليد فواز يوجه رسالة للهيئة الوطنية للإعلام بخصوص المسلسلات الاجتماعية

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وجه الفنان وليد فواز رسالة للهيئة الوطنية الإعلام بخصوص المسلسلات الاجتماعية



وكتب وليد فواز عبر حسابه على الرسمي بموقع التدوينات "تويتر" نفسي الهيئة الوطنية للإعلام أو المسئول عن ملف الإعلام في بلدنا الحبيب يعطي الضوءالأخضر لمسلسلات إجتماعية علي سبيل المثال وليس الحصر القاهرة والنَّاس ,العائلة,أبواب المدينة وعلي الله التساهيل".



يشار أن وليد فواز شارك مؤخرا بمسلسل "شاهد عيان" في السباق الرمضاني 2020 وتدور أحداثة في أطار بوليسي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة هنا شيحة وبسمة حسن ومحمد لطفي.