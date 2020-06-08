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بـ "5 جنيه".. وزيرة الصناعة تعلن إنتاج كمامة قماش تصلح للاستخدام 25 مرة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، إن هناك العديد من المصانع قامت بالبدء بإنتاج الكمامة القماش بمواصفات وزارة الصحة، ونعمل حاليًا على تحقيق المتطلبات العاجلة من الكمامات الخاصة بالمواصلات والثانوية العامة.

وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن ثمن الكمامة القماش سيكون 5 جنيهات، وصالحة للغسل والارتداء 25 مرة، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حددت أنواع الصبغات التي سيم صبع بها الكمامات، حرصا على صحة المواطن.

ولفتت إلى أن الصادرات من القطاع الراعي شهدت نمو خلال الفترة الاخيرة رغم أزمة كورونا، وهذا بسبب تأثر القطعات الزراعية في بعض الدول.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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وزيرة الصناعة مصابين بفيروس كورونا كمامة قماش تباعد اجتماعي اتخاذ الاجراءات الوقائية

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