منه فضالي تشعل "تويتر" بـ أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث ظهرت "فضالي" بالصورة تجلس على مكتب وعلقت عليها قائلةً:" أنا لا أثق بالكلمات التي أثق بها، فالأفعال يمكن أن يخبرك الناس بأي شيء ولكن الإجراءات تخبرك بكل شيء".



يذكر أن خاضت منة فضالي، السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" لـ الفنانة ريهام حجاج، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب المشاهدين.



مسلسل "لما كنا صغيرين" تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.



المسلسل تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازى.

